Санкт-Петербург, 18 мая, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Разработкой проекта реставрации Апраксина двора в Санкт-Петербурге с четвертой попытки займется Архитектурное бюро Никиты Явейна «Студия 44». Итоги конкурса были подведены сегодня, 18 мая.

A.Savin Апраксин двор

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава «Студии 44» Никита Явейн, это уже четвертый по счету проект реставрации Апраксина двора, выполненный его архитектурным бюро.

«В 1980-х наша студия участвовала в конкурсе. Был второй и третий раз. Наш проект выкупался столичной мастерской. Все эти проекты отличаются друг от друга. В отличие от большинства предыдущих участников, сейчас начнутся серьезные работы — будем работать под реализацию», — заверил Никита Явейн.

В документах к тендеру говорится, что Апраксин двор после реконструкции и приспособления под новые функции исторических корпусов должен стать «ареалом жизнедеятельности, привлекательным для жизни и ведения бизнеса».

Согласно техническому заданию, до 25,5 тыс. кв. метров будет отдано под кафе, рестораны и торговую зону, до 30 тыс. кв. метров — под жилье, не менее 15,5 тыс. кв. метров — под коворкинги, студии и художественные мастерские. Кроме того, около 10 тыс. кв. метров в проекте должны быть выделены под музеи и учреждения культуры, более 17 тыс. кв. метров — под гостиничный комплекс и около 4 тыс. кв. метров — под продуктовый рынок.

Напомним, что это уже четвертая попытка Смольного привести в порядок исторический рынок. Первый проект, разработанный по заказу компании «Главстрой СПб» в 2008 году, предполагал радикальные преобразования, вплоть до появления стеклянной крыши, а оценивался в 40 млрд рублей. Его так и не реализовали.

Вторую концепцию для Апрашки по заказу города в 2013 году разработало архитектурное бюро Тимура Башкаева. В ней планировали сохранить исторический облик фасадов и не осваивать подземное пространство, но проект также остался на бумаге.

Третий проект по заказу московской Glorax Development чуть позже разработала «Студия 44» Никиты Явейна. Согласно основной идее концепции этих архитекторов, планировалось создание жилого квартала с пешеходной зоной. Однако в августе 2016 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко раскритиковал результат их работ из-за большого числа апартаментов, не обеспеченных школами.

Напомним, 24 апреля принадлежащее Смольному АО «Апраксин двор» объявило конкурс на эскиз реставрации. За эти работы подрядчику предложили 20,5 млн рублей. «Студия 44» выразила готовность подготовить эскиз за 19,5 млн рублей.

Добавим, что «Студия 44» также занимается проектом реставрации корпуса Большого Гостиного двора площадью 15 тыс. кв. метров.

Читайте также: В Гостином дворе Санкт-Петербурга появится сад и развлекательная зона

Апраксин двор является одним из крупнейших исторических торговых центров города, памятником регионального значения. Назван по фамилии первого владельца земельного участка — графа Фёдора Апраксина.