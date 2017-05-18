Москва, 18 мая, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Российский миллиардер Алишер Усманов, подавший иск против оппозиционера Алексея Навального о защите чести и достоинства, публично обратился к ответчику в преддверии рассмотрения дела в суде. Запись опубликована на канале Усманова в YouTube и на его странице в социальной сети «Вконтакте».

Kremlin.ru Предприниматель Алишер Усманов

Бизнесмен, обращаясь к оппозиционеру на «ты», предупреждает его о готовящемся судебном процессе и отмечает, что Навальный не преминет устроить на этом «лживый пиар». Усманов поясняет, что обращение адресовано тем людям, которые все еще доверяют Навальному.

Так, миллиардер отметил, что не скрывает тот факт, что ранее действительно провел в тюрьме шесть лет «по реально сфабрикованному делу о краже социалистической собственности». Однако его судимость, в отличие от судимости самого Навального, уже погашена.

«Из нас двоих уголовник — это ты», — отметил Усманов, в дальнейшем назвавший оппонента «неучем», «лузером» и «неудавшимся бизнесменом».

Также Усманов отверг обвинения в коррупции и заметил, что компетентность Навального в юриспруденции вызывает сомнения. С низким уровнем знаний идти в политику не стоит, предупредил он оппозиционного деятеля.

Усманов отметил несостоятельность заявлений о сомнительном пути заработка своего состояния. Он напомнил, что в течение 10 лет на руководимых им предприятиях было создано 40 тыс. рабочих мест, а инвестиции в технологии и инфраструктуру составили более 800 млрд рублей.

«И тебе никогда в жизни невозможно меня оклеветать. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша», — подвел итог Усманов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2017 года Алишер Усманов обратился в суд в связи с тем, что основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) ранее сообщил о подкупе однокурсника главы правительства РФ Дмитрия Медведева Ильи Елисеева, который якобы совершил Усманов. Речь шла о передаче Елисееву по договору пожертвования земельного участка на Рублевском шоссе. Усманов отверг обвинения в свой адрес, заявив, что сделка с участком земли состоялась в рамках обмена недвижимостью.

18 мая в Люблинском суде Москвы состоялась досудебная подготовка к рассмотрению иска. Процедура прошла в присутствии адвоката Усманова Генриха Падвы и юриста ФБК Ивана Жданова. Рассмотрение иска к Навальному по существу намечено на 30 мая.

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