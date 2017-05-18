Вашингтон, 18 мая, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Бывший директор ФБР Роберт Мюллер назначен специальным советником по расследованию «влияния» России на выборы главы США. Кандидатура Мюллера утверждена министерством юстиции США, сообщает Associated Press.

William Murphy Ложный след

Уточняется, что экс-глава ФБР займется также расследованием предполагаемых связей между Москвой и членами предвыборного штаба главы США Дональда Трампа.

Как пояснил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, в связи с «уникальными обстоятельствами и общественным интересом» к расследованию руководить процессом будет человек с «определённой степенью независимости». Такой советник необходим, чтобы граждане США доверяли итогам разбирательства, добавил он.

Назначение Мюллера произошло после того, как представители партии демократов призвали власти назначить ответственным за расследование «российского вмешательства» в выборы эксперта, не имеющего связей с Минюстом.

Напомним, в ноябре 2016 года на выборах президента США победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. После этого из Вашингтона не раз звучали заявления о влиянии на итоги выборов российской стороны.

Так, в январе 2017 года разведка США опубликовала доклад о якобы имевших место личных указаниях президента России Владимира Путина о влиянии на выборный процесс в США с целью недопущения победы соперницы Трампа — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

При этом каких-либо внятных доказательств этому представлено не было. Официальная Москва неоднократно отвергала все обвинения такого рода, отмечая, что они безосновательны.

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