Мехико, 17 мая, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето пообещал сделать все возможное для защиты журналистов, 17 мая сообщает Associated Press.

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«Насилие не может быть частью повседневной жизни… Каждое преступление против журналистов является ударом по свободе слова и печати», — заявил Пенья Ньето.

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Президент пообещал выделить больше ресурсов для защиты сотрудников СМИ, которым угрожает опасность. Дополнительное финансирование также получит специальная прокуратура, которая расследует преступления против журналистов.

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Пенья Ньето призвал улучшить координацию между федеральными и региональными органами правопорядка и разработать протоколы для проведения расследований преступлений, связанных с нападениями на работников СМИ.

Напомним, 15 мая в Кульякане, столице штата Синалоа, был убит журналист газеты Rio Doce Хавьер Вальдес. За последние неполные три месяца в Мексике убили шесть журналистов.