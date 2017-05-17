Ленинградская область, 17 мая, 2017, 20:04 — ИА Регнум. В самом южном районе Ленинградской области озимая пшеница погибла на 26 га в ООО «Три Татьяны» и на 44 га в ООО «Идаванг Луга». Как сообщили в районной администрации, по состоянию на 11 мая к яровому севу приступили десять сельскохозяйственных предприятий района. Сев проведен на площади 3593 га, что составляет 30% к плану и 99% к уровню 2016 года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

«По данным Росгидромета, озимые культуры в Ленинградской области находятся в удовлетворительном состоянии. Агрометеорологические условия для зимующих культур в зимний период были удовлетворительными. Процент с изреженностью полей составляет 5−8%. Гибель озимых (пшеница), по предварительным данным, отмечена на площади 26 га в Лужском районе», — сообщили корреспонденту агентства в областном комитете по АПК.

По данным аграриев, в 2016 году в Ленобласти было посеяно 6,2 тыс. га озимых культур. «По предварительным данным, гибель составила 26 га, что составляет 0,42% от общего уровня посевов», — добавили в комитете.

Как писало ИА REGNUM, в Ленобласти из-за аномально холодной весны пришлось сдвинуть начало проведения полевых работ — по данным синоптиков, такого холодного апреля в регионе не было с 1966 года. Однако областные власти пообещали, что весенний сев будет проведен в сжатые сроки.

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В 2016 году Ленобласть понесла значительные убытки от неурожая вследствие аномально дождливой и холодной погоды в летний период. Недобор урожая, по прогнозам областных властей, должен был составить порядка 30%.

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