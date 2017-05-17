Нижний Новгород, 17 мая, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Совет нижегородского регионального отделения (НРО) «Справедливой России» исключил из партии Алексея Якимова, длительное время оппонировавшего лидеру НРО Александру Бочкареву.

Андрей Репин ИА REGNUM Галина Клочкова и Александр Бочкарев

По словам члена совета Татьяны Гриневич, на заседании был рассмотрен вопрос о положении дел регионального отделения в судах: «Совет сошелся во мнении, что систематические действия Алексея Якимова наносят вред партии и дискредитируют ее».

Как сообщает КоммерсантЪ, такое решение 13 собравшихся из 17 человек, входящих в совет, приняли единогласно. Своими действиями совет отреагировал на судебные иски Якимова против решений регионального отделения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября конференция нижегородского регионального отделения (НРО) партии «Справедливая Россия» прекратила полномочия депутата областного Законодательного собрания Александра Бочкарева на посту председателя НРО. В отместку Бочкарев парализовал работу регионального отделения партии, опечатав его офис.

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Спустя две недели решением президиума центрального совета партии Бочкарев был восстановлен в должности председателя совета НРО.

Девять членов регионального отделения во главе с Алексеем Якимовым попытались оспорить заседание совета партии, предшествовавшее январской конференции. Они пытались указать на отсутствие кворума на заседании, куда их не позвали. В итоге суд отклонил иск, и заявители до сих пор оспаривают его в апелляции.

В конце января 2017 года отчетно-выборная конференция нижегородского отделения партии «Справедливая Россия» практически единогласно утвердила Бочкарева на новый срок на пост главы регионального отделения. При этом кандидатура Бочкарева была единственной на голосовании. Она была рекомендована президиумом центрального совета партии.

Тогда Якимов заявлял, что в нижегородском отделении «Справедливой России» фактически происходит «зачистка несогласных»: «Бочкарев, насколько мог, расширил свой близкий круг, вдвое увеличил число людей в подконтрольных ему отделениях. Он использует метод выдавливания несогласных и окружает себя исключительно своими людьми. Это не согласуется с интересами партии».

На сегодня Якимов заявляет, что незнаком с мотивировочной частью решения коллег и поэтому пока не планирует каких-либо действий. При этом он настаивает, что действия однопартийцев носят репрессивный характер, а местное отделение справоросов перестало быть площадкой для дискуссий — коллеги перестали звать членов «Справедливой России» с оппозиционными настроениями на заседания регионального совета и конференции и принимают решения без учета их мнений.

В свою очередь, депутат «Справедливой России», член совета регионального отделения Галина Клочкова, которая вместе с Бокарвервым представляет партию в областном законодательном собрании, считает, что Якимов выбрал неверную стратегию противостояния главе регионального отделения с учетом его (Бочкарева) поддержки из центрального аппарата партии.

По ее словам, судебные процессы против конференции НРО «Справедливая Россия» и Бочкарева получили широкую огласку в СМИ и тем могли повлечь репутационные потери для нижегородского отделения. Клочкова также напомнила, что справороссы взяли курс на дисциплину в партийных рядах и централизацию, хотя мнения оппозиционно настроенных партийцев также следует учитывать.