Выборы главы нижегородского отделения «Справедливой России» оспорят в суде

Нижний Новгород, , 17:34 — REGNUM Отчетно-выборная конференция нижегородского отделения партии «Справедливая Россия» практически единогласно утвердила на новый срок председателя Совета регионального отделения Александра Бочкарева, со скандалом лишенного полномочий в начале декабря 2016 года и восстановившего их спустя две недели.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении партии, кандидатура Бочкарева была единственной на голосовании. Она была рекомендована президиумом центрального совета партии.

При голосовании за Бочкарева отдали голоса 57 из 58 присутствующих делегатов, один бюллетень оказался недействительным.

В обновленный состав Совета регионального отделения вошли 17 человек, с учетом того, что председатель Совета регионального отделения в соответствии со статьей 32 Устава партии входит в состав Совета регионального отделения по должности.

Как сообщает «КоммерсантЪ», на мероприятие делегатов пускали только по приглашениям. Некоторых представителей СМИ не пустили совсем. По словам Бочкарева, это было сделано, чтобы избежать провокаций со стороны его оппонентов после того, как в конце ноября конференция избрала новый совет и не утвердила своего председателя на очередной срок полномочий.

По данным издания, многие местные отделения не получали приглашение на собрание. Так, по данным члена партии Алексея Якимова, из 52 местных отделений на региональную конференцию было допущено 22 и из 71 делегата в отеле присутствовали 60.

По мнению Якимова, в нижегородском отделении партии фактически происходит «зачистка несогласных»: «Бочкарев, насколько мог, расширил свой близкий круг, вдвое увеличил число людей в подконтрольных ему отделениях. Он использует метод выдавливания несогласных и окружает себя исключительно своими людьми. Это не согласуется с интересами партии».

В то же время вопрос об исключении из партии оппонентов на региональной конференции не поднимался. Как сообщила член партии, депутат заксобрания Нижегородской области Галина Клочкова, в повестке не стояла задача осуждать однопартийцев за то, «в чем они сейчас заблуждаются»: «Путь для них сейчас открыт. Но с какого-то момента стало понятно, что дисциплина в партии хромает, а дисциплина — одна из гарантий того, что мы избавимся от внутренних конфликтов, часто основанных на личных отношениях».

Оппоненты Бочкарева не согласны с результатами прошедшей конференции и намерены оспаривать их в частности в суде. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», они намерены оспаривать решение региональной конференции в суде.

По словам Якимова, заседание совета, назначившего дату региональной конференции, не является легитимным из-за отсутствия кворума: «Всего в совете было 22 человека, из них присутствовало 11. Бочкарев ссылается, что по доверенности голосовал член совета Александр Педан, но в Уставе партии возможность такого голосования не прописана. Заявление в суд я и еще десять членов прежнего совета будем подавать в начале февраля».

Якимов также добавил, что «Бочкарев сделал все, чтобы неугодные ему делегаты либо представители от местных отделений в этой конференции участия не принимали»: «Кто-то из неугодных был исключен из партии, кто-то был смещен со своих руководящих постов. На их места были избраны совершенно неизвестные до этого люди, во многих отделениях произошла значительная ротация кадров. На мой взгляд, такими своими действиями Бочкарев проявляет политическую трусость. Он не хочет встречаться с людьми, которые имеют иную точку зрения. Я могу назвать все его действия на грани паранойи, помноженную на манию величия. Таких депутатов надо гнать поганой метлой, причем не только из законодательных органов власти, но и вообще ставить вопрос о нахождении их в политической партии», — подчеркнул Алексей Якимов.

Как сообщалось, в конце ноября конференция нижегородского регионального отделения (НРО) партии «Справедливая Россия» прекратила полномочия депутата областного Законодательного собрания Александра Бочкарева на посту председателя НРО.

Несмотря на то, что кандидатура Бочкарева была рекомендована центральным аппаратом «Справедливой России», на региональной конференции за него отдали голоса 8 из 25 присутствующих делегатов. Против проголосовали 17 человек, один бюллетень оказался испорченным. После этого голосования руководство НРО перешло к совету отделения партии, в состав которого вошло 22 человека.

Спустя две недели решением президиума центрального совета партии Бочкарев был восстановлен в должности председателя совета НРО. После этого региональное отделение начало подготовку к конференции, которая и прошла 31 января 2016 года.