Степанакерт, 17 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы Нагорно-Карабахской Республики прибегли к превентивным мерам, в ответ на проявленную азербайджанскими ВС в ночь на 17 мая активность, сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.

Канал youtube.com «The NKR Army Channel» Стоп-кадр видеозаписи МО Нагорного Карабаха

«По достоверным данным соответствующих служб МО НКР, в результате азербайджанская сторона понесла потери», — говорится в сообщении.

Армия обороны НКР также представила фрагмент видеозаписи действий военных.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана сообщает, что вооруженные силы Азербайджана не имеют потерь ни в технике, ни среди личного состава. «Выпущенные противником снаряды попали на пустые посевные участки и в окрестности населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Сегодня, 17 мая, пресс-служба оборонного ведомства Нагорного-Карабаха уже сообщала об интенсивном обстреле ВС Азербайджана из минометов различного калибра.

«В ночь с 16 на 17 мая противник более 60 раз нарушил режим прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск.

За указанный период противник произвел более 900 выстрелов в направлении карабахских позиций из стрелкового оружия различного калибра. Кроме стрелкового оружия, противник в восточном направлении линии соприкосновения применил 82 мм и 120 мм минометы, а в северо-восточном — 60 мм и 82 мм минометы, а также станковые противотанковые гранатометы», — говорится в сообщении ведомства.

Ситуация на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана обострилась 15 мая, когда ВС Азербайджана обстреляли управляемыми ракетами военный объект армии обороны НКР. В результате был частично повреждён зенитно-ракетный комплекс «Оса».

В военном ведомстве Нагорного Карабаха в ответ пообещали, что «провокация азербайджанских ВС не останется без ответа».

Ранее ИА REGNUM уже писало о необходимости ответа армянскими военными на уничтожение военной техники.

«Армянским военным необходимо ответить на случившуюся провокацию жесточайшим образом, причём так, чтобы скрыть этот факт от общественности было невозможно. Иначе, вероятнее всего, всё пойдёт по уже известному сценарию — постепенная эскалация вследствие безнаказанности и вседозволенности, которая в итоге может вылиться в ещё одну войну, о масштабах которой можно только гадать», — говорилось в статье военного обозревателя ИА REGNUM Леонида Нерсисяна.