Санкт-Петербург, 17 мая, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Сторонника референдума о судьбе Исаакиевского собора задержали у стен Законодательного собрания Петербурга, передает сегодня, 17 мая, корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Максим Резник дает отпор поливальной машине

Петербуржцы собрались у Мариинского дворца после того, как ЗакС по инициативе единороссов отказался обсуждать референдум, исключив проект из повестки заседания.

Активист Артем Гончаренко пришел к Мариинскому дворцу с плакатом «Едро в помойное ведро», на него обратили внимание полицейские. Проверив документы, они выяснили, что у Гончаренко, приехавшего из Владивостока, нет регистрации в Петербурге, забрали его с плакатом в автозак и увезли.

Около полудня к ЗакСу стянули дополнительные силы полиции, а у крыльца принялась кружить поливальная машина. В 12:00 к собравшимся вышел депутат Максим Резник, он принялся обсуждать с гражданами и журналистами позицию парламента. Поливалка принялась громко сигналить, заглушая речь депутата, и двинулась на толпу. После стычки с Резником, который предположил, что за рулем «сидит еще один единоросс», спецтехника удалилась.

К собравшимся также вышли другие инициаторы референдума: депутаты Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.

Вишневский заявил, что единороссы «струсили», отказавшись обсуждать референдум о музейном статусе Исаакия. «Странно, вроде бы, там так много военных, храбрых людей, служивших в армии, есть и полковники», — сказал Вишневский.

Дмитриева предложила инициировать «народный референдум» собственными силами, чтобы продемонстрировать политическую волю петербуржцев. «Напоминаю, что юридических оснований для передачи собора РПЦ нет, даже если заявка от них поступит в Смольный, а она так и не поступила», — сказала депутат.

Алексей Ковалев предположил, что единороссы будут затягивать процесс до выборов президента России 2018 года. «Не знаю, просчитывают ли в Кремле эту ситуацию», — заметил он.

Депутаты подчеркнули, что по федеральному закону о референдумах ЗакС обязан рассмотреть вопрос в течение 20 дней после поступления документов в парламент, этот срок давно прошел. Иск о бездействии ЗакСа уже подан в Октябрьский районный суд. Заметим, спикер парламента Вячеслав Макаров заявил, что депутаты «имеют право снять с повестки любой вопрос».

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Как писало ИА REGNUM, вопрос о референдуме по судьбе Исаакиевского собора в первые же минуты пленарного заседания был снят с повестки Заксобрания по инициативе единоросса Бориса Ивченко. Ранее большинством голосов городской парламент дважды отказывался вносить этот вопрос в повестку с голоса и обсуждать его на заседаниях.