Хабаровск, 17 мая, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил экстренно ликвидировать в регионе несанкционированные свалки, которые, по словам главы региона, представляют серьезную угрозу экологии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM СВП Ванино утонул в стихийных свалках

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Контролирующим органам поручено в кратчайшие сроки выявить и ликвидировать места стихийного складирования бытовых отходов. Так же глава региона рекомендовал оперативно реагировать на сообщения жителей о фактах незаконного сброса мусора предприятиями и организациями.

«Сегодня несанкционированные мусорные свалки — это и серьезная угроза экологии, и потенциально опасный объект, где в любой момент может возникнуть пожар. Особенно внимательно к этому вопросу следует отнестись главам поселков и городов, не отмахиваясь от сообщений жителей. Краевым же структурам необходимо более тесно работать с экологическими организациями, ОНФ, оперативно выявлять факты нелегального сброса отходов», — сказал Вячеслав Шпорт.

10 мая в регионе стартовала операция «Свалкам нет!». Специалисты обследуют места скопления мусора, выясняют, кто нарушил закон. В случае, если конкретного виновного установить не удалось, убирать свалку будет муниципалитет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в свободном порту Ванино количество несанкционированных свалок достигло критических размеров. Стихийные помойки начинаются буквально в пяти минутах ходьбы от администрации района. Ответственность за подобное состояние поселка несет поселенческая администрация, однако, судя по состоянию территории, чиновники весьма спокойно относятся к антисанитарному состоянию Ванино.