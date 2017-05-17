Волгоград, 17 мая, 2017, 07:52 — ИА Регнум. В Волгоградской области, где 16 мая в жилом доме Волгограда прогремел взрыв, введён режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 17 мая, подписал глава региона.

34.mchs.gov.ru На месте взрыва бытового газа

Министру МЧС России Владимиру Пучкову в ходе видеоселекторного совещания губернатор региона Андрей Бочаров доложил, что собственных сил и средств достаточно для ликвидации последствий ЧП.

Поисково-спасательные работы на месте взрыва продолжаются. Сейчас важно закрепить конструкции, чтобы не пострадали спасатели. После этого сотрудники МЧС проведут детальные работы и обследования.

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Тело четвёртого погибшего извлечено из-под завалов дома в Волгограде

Оказывается и медицинская помощь пострадавшим. По уточненным данным, в результате происшествия в жилом доме №60 по Университетскому проспекту в больнице оказались десять человек. Восемь из них доставлены в больницу № 7. Врачи диагностировали у них травмы различной степени тяжести, двое пострадавших прооперированы.

Ещё два человека находятся в больнице № 25. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. При необходимости для волгоградских врачей будут организованы телемедицинские консультации с ведущими федеральными клиниками.

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Появилось видео с места взрыва жилого дома в Волгограде

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа прогремел в четырехэтажном доме по проспекту Университетскому 16 мая около часа дня. Один из подъездов здания полностью обрушился. Эвакуированных жильцов разместили в двух пунктах временного размещения. Они развернуты на базе гостиницы «Франт Отель» и в школе № 106. Погибли четыре человека.