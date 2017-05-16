Петропавловск-Камчатский, 17 мая, 2017, 01:55 — ИА Регнум. На Камчатке в Атласовском лесничестве локализован лесной пожар, который начался здесь во вторник, 16 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Охране лесов», на момент локализации площадь возгорания составила 9,4 га. Работа огнеборцев не прекращается.

Алексей Саврасов. Пожар в лесу (фрагмент). 1883

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«Сейчас на месте находятся более 10 человек. Им в помощь направлено пять единиц техники. Идет тушение огня. В основном в лесной зоне горит трава», — сказали специалисты «Охраны лесов».

Они отметили, что основной причиной возникновения лесных пожаров, остается человеческий фактор, например, оставленный костер после пикника или брошенный окурок.

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Как сообщало ИА REGNUM, противопожарный сезон на Камчатке начался 1 мая. В этот день в Атласовском лесничестве, как по расписанию, возник первый пожар этого сезона. Он охватил почти 4 га насаждений.