На Камчатке открыт противопожарный сезон: сгорело 4 га насаждений за 2 часа

Петропавловск-Камчатский, , 02:05 — REGNUM На Камчатке открыт противопожарный сезон — в Атласовском лесничестве Мильковского района возникший природный пожар тушили два часа. За это время выгорела почти 4 га травы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в КГАУ «Охрана Камчатских лесов».

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По словам специалистов, это был низовой пожар слабой интенсивности.

«В тушении огня была задействована тяжелая техника, в том числе трактор, бульдозер, трал, а также мотопомпы и ранцевые огнетушители», — отметили в «Охране лесов».

По предварительным данным, виновниками лесного пожара стали местные жители, которые либо не затушили за собой костер, либо бросили окурок. Причины возникновения пожара сейчас выясняются. Это был первый природный пожар в новом сезоне на Камчатке.

В региональном агентстве лесного хозяйства корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что противопожарный режим продлится до ноября. В этот период запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

«Нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло, выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. Запрещено выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра», — пояснили в агентстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, до этого на полуострове фиксировались только возгорания травы на полях и в частном секторе. С начала весны пожарные потушили почти 50 таких пожаров. Огнем уничтожено 5,5 га травы. Во всех этих случаях, виноват человек — дачники жгут траву, отдыхающие забывают о правилах безопасности на природе.

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