Кому черемша, а кому пожароопасный сезон: тайга горит по вине человека

Хабаровск, , 09:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Хабаровском крае зафиксировано 7 лесных пожаров. Во всех случаях причиной специалисты называют человеческий фактор, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Лес в Хабаровском крае пылает на площади 67 гектаров. Огнем охвачены лесные массивы в Верхнебуреинском, Солнечном, Хабаровском районах и районе имени Лазо. На тушении задействовано 12 единиц спецтехники и 83 сотрудника лесоохраны.

По данным специалистов, все пожары начались рядом с населенными пунктами. Таким образом, несложно понять, что устроили возгорания местные жители, например, сборщики дикоросов — в хабаровских лесах в разгаре сезон черемши.

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«В настоящее время 4 из 7 пожаров ликвидированы. Три очага локализованы, в ближайшее время они также будут потушены. Подобные возгорания, когда лес поджигают селяне, у нас происходят ежегодно. Это — наиболее частая причина всех пожаров. Патрули лесоохраны стараются фиксировать все такие случаи, но сделать это крайне сложно — разбросанных по глухой тайге поселков в регионе очень много, сборщики дикоросов уходят далеко в тайгу, на каждого по патрулю выставить невозможно», — рассказал начальник управления охраны и защиты лесного фонда Хабаровского края Сергей Бутин.

С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае уже произошли 62 лесных пожара. Общая площадь поврежденного огнем леса составила 3,3 тыс гектара

Как сообщало ИА REGNUM, еженедельно служба лесоохраны фиксирует в Хабаровском крае несколько очагов возгораний в лесах. Почти всегда виновными оказываются люди. В 14 районах края действует особый противопожарный режим, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт ввел полный запрет на палы сухой травы.