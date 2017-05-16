Южно-Сахалинск, 16 мая, 2017, 07:03 — ИА Регнум. Участники прошедшей на Сахалине конференции «Крепкая семья — залог развития Сахалинской области» приняли решение обратиться к губернатору Сахалина Олегу Кожемяко с просьбой о восстановлении льготных выплат молодым матерям и беременным женщинам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

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Одним из основных вопросов, которые обсудили участники конференции, стал принятый недавно региональными парламентариями закон, который ввел так называемые «критерии нуждаемости». В частности, этот закон существенно ограничил круг получателей ежемесячных выплат на обеспечение полноценным питанием детям до трех лет, беременным женщинам, а также единовременных выплат на рождение первого ребенка.

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Закон вызвал бурную критику — после его введения на выплаты из бюджета могут претендовать лишь те сахалинцы и курильчане, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума. Участники конференции сочли такой подход несправедливым. Они единодушно проголосовали за обращение к главе региона с предложением об отмене закона, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

По мнению председателя организации «Союз женщин России» в городе Углегорске Татьяны Бурмистровой, молодые мамы, беременные женщины, должны ощущать уверенность в завтрашнем дне, в противном случае, ни о каком повышении рождаемости не пойдет и речи.

Между тем, неумолимая статистика фиксирует устойчивое снижение женщин детородного возраста на Сахалине и Курилах.

«Если не отменить закон об ограничении мер социальной поддержки, мы столкнемся с прогрессирующим снижением численности населения на Сахалине. Мы все надеемся, что власти прислушаются к нашему предложению», — сказала ответственный секретарь сахалинского отделения «Национальной родительской ассоциации» Елена Степанская.

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Отметим, среднедушевой прожиточный минимум в Сахалинской области за 1 квартал 2017 года составил 13 927 рублей, а среднедушевой доход — 50 238 рублей. По данным Сахалинстата, пропасть между богатыми и бедными в островном регионе велика и продолжает расти. Так, 47,1% денежных доходов региона сосредоточили в своих руках 20% островитян. Доходы сахалинских бедняков меньше доходов богачей в 16 раз. Если верить статистике, то количество бедняков в регионе по сравнению с 2016 годом уменьшилось, правда, незначительно — всего на 2,1 тыс. человек. Таковых в области, где всего населения осталось менее 500 тыс. человек, насчитывается 46,1 тыс.

Сахалинская область по-прежнему остаётся единственным регионом Дальнего Востока с нулевым госдолгом. Региональные власти в условиях кризиса избежали привлечения в бюджет заемных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, введение на Сахалине закона о критериях нуждаемости, который, фактически, лишил выплат на полноценное питание большинство небогатых сахалинских семей, по сей день вызывает резкую критику у островной общественности.

Депутат Облдумы Галина Подойникова, одна из тех, кто голосовал против принятия закона, назвала его «недопустимым», обосновав это тем, что рождаемость на Сахалине и Курилах и без того снижается катастрофическими темпами, ежегодно регион покидают 22,5 тысячи человек, это, преимущественно, семьи трудоспособного и детородного возраста, а продовольственная корзина на Сахалине и Курилах — одна из самых дорогих в ДФО. При этом 17 000 сахалинских и курильских семей с детьми достигли такого уровня нищеты, что островные власти приняли решение о бесплатном выделении им продуктов питания, правда, всего 1 раз в квартал.