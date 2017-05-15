Баку, 15 мая, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров не исключает новой встречи со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном в ближайшем будущем. Об этом азербайджанский министр заявил, комментируя высказывание главы МИД Армении Эдварда Налбандяна о возможной встрече министров после визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Minval.az Эльмар Мамедъяров

«В принципе встреча возможна. Следуя логике встречи в Москве министров иностранных дел трех стран у меня сложилось такое впечатление, что вывод войск взамен на мир или территории взамен на мир возможно. Это логика всего переговорного процесса за последние 12 лет. Но в дипломатии переговоры ради переговоров не существуют. Уже всем ясно, что Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана», — цитирует Мамедъярова агентство АПА.

В ответ на высказывания Мамедъярова пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил:

«Содержание встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана, состоявшейся 28 апреля в Москве, отражено в опубликованных сообщениях МИД Армении и России. Кстати, предусматривалось, что сообщение с аналогичным содержанием опубликует также МИД Азербайджана, чего не произошло, и логическим продолжением этого является то, что азербайджанская сторона выступает с иными комментариями».

14 мая глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что азербайджанцы идут на провокации, но альтернативы переговорам нет. Он напомнил, что в июне ожидается региональный визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ и после этого, если будет необходимо, может пройти и встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в июне или июле должны совершить очередной визит в регион. Об этом ранее заявил американский сопредседатель группы Ричард Хогланд.

Он при этом подчеркнул: «Стороны должны не только подтвердить свою приверженность соблюдению режима прекращения огня, но и отметить, как они будут реализовывать крайне необходимые меры по укреплению доверия, договоренность вокруг которых была достигнута в прошлом году в Вене, а затем в Санкт-Петербурге. Когда мы достигнем этих переговоров, мы сможем уже положить на стол более широкий список практических вопросов, которые начнут приносить пользу обеим сторонам. Он включает экономические и торговые инициативы по развитию и восстановлению региональных энергетических и транспортных связей, стимулирование туризма и контактов между народами», — цитирует Хогланд радио «Свобода».

28 апреля в Москве по инициативе российской стороны состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана.

По итогам встречи российское внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором в частности отмечалось, что была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года.

«Руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении выразили благодарность Министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову за усилия по содействию мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта. Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам», — говорилось в сообщении.