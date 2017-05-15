Астана, 15 мая, 2017, 14:17 — ИА Регнум. В настоящее время Казахстан ведет активные переговоры со всеми странами-участницами соглашения Совместного всеобъемлющего плана действий по поводу возможности поставок урана в Иран. Об этом сообщил глава казахстанского МИД Ержан Ашикбаев во время правительственного часа в мажилисе (нижней палате) парламента страны.

Marcin Wichary Урановая руда

В связи с соглашением о поставке казахстанского урана в Иран депутат парламента Казахстана Глеб Щегельский во время правительственного часа в мажилисе попросил раскрыть детали сделки. Ержан Ашикбаев, в свою очередь, ответил, что этот контракт рассчитан на три года и полностью соответствует требованиям резолюции Совета безопасности ООН 22 231. Это значит, что предварительно требуется одобрение в канале закупок.

По словам Ашикбаева, позиция новой администрации США, заключающаяся в необходимости пересмотра политики в отношении Ирана по вопросу реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, приводит к тому, что направление заявки в канал закупок совместной комиссии по получению авторизации на осуществление этого контракта нецелесообразно.

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Поэтому сегодня Казахстан ведет активные консультации с Ираном и всей «шестеркой» международных посредников. Планируется, что после того, как с этими странами будут согласованы все модальности, Астана подаст заявку о поставках урана в Иран и будет надеяться на ее осуществление.

Казахстан же заинтересован в сотрудничестве со всеми странами, у которых имеются АЭС. Иран же продумал весьма амбициозную программу по развитию атомной энергетики, объяснил председатель правления АО «НК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев.

Дело в том, что в начале 2017 года Организации по атомной энергии ИРИ направила в Казахстан запрос о закупке 950 тонн уранового концентрата в течение последующих трех лет, сообщал глава организации Али Акбар Салехи. Это мероприятие хотели провести в рамках программы «гражданского» реактора по три партии 300−350 тонн каждая.

Отмечалось, что после того, как будет окончательно завершена отгрузка концентрата, его переработают в гексафторид урана, а потом продадут обратно в Казахстан, что должно было стать первой международной сделкой ИРИ по продаже химического соединения, используемого в процессе обогащения урана. В марте 2017 года АО «Казатомпром» подписало договор на поставку 950 тонн концентрата урана в Иран.

Многие иранские центрифуги при этом законсервированы в связи с Совместным всеобъемлющим планом действий. И все же Тегеран имеет право на обогащение урана до уровня 3,5% с возможностью продажи его за границу. Так, поскольку «ядерная сделка» вступила в силу в январе 2016 года, Иран получит 382 тонны концентрата, в основном из России.

Напомним, что в конце 2009 года, то есть когда «ядерная сделка» с Ираном еще не была заключена, ряд иностранных СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщил, что ИРИ может быть близок к заключению соглашения о покупке у Казахстана 1,3 тыс. тонн урановой руды. Речь шла о контракте на $450 млн. Обеспокоенность общественности тогда вызвало то, что уран мог пойти на развитие программы ядерных вооружений. В ответ на это в Казахстане заявили, что не рассматривают Иран как рынок сбыта урана и предполагают его поставки в эту страну.

«Мнение нашего министерства — такая поставка невозможна и не будет никогда рассматриваться», — говорил замминистра энергетики и минеральных ресурсов республики Асет Магауов.

В декабре 2015 года глава Казахстана Нурсултан Назарбаев подтверждил поставку в Иран 60 тонн природного урана в рамках договоренностей между Тегераном и международным сообществом. Поставка была осуществлена на коммерческих условиях в качестве оговоренной в СВПД компенсации за вывоз из этой страны низкообогащенного урана.

В 2016 году добыча урана в Казахстане составила 24 тыс. тонн. Это на 1,7% больше, чем годом ранее. Как ранее писало ИА REGNUM, в текущем году страна намерена сократить добычу на 8% или на 2 тыс. тонн из-за слабой рыночной конъюнктуры, которая связана с переизбытком урана. Потом планируется нарастить добычу урана в зависимости от улучшении ситуации на рынке.

Что касается экспорта казахстанского урана, то он осуществляется в основном по долгосрочным контрактам. Основным покупателем такого товара для Казахстана является Китай. Доля этой страны в экспорта казахстанского урана составляет более 50%.