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Тиллерсон: Ядерная сделка не помешает Ирану стать ядерной державой

Политика
Ранее государственный департамент США сообщил Конгрессу, что Иран в настоящее время выполняет свои обязательства по соглашению 2015 года

Вашингтон, 20 апреля 2017, 00:11 — REGNUM  Ядерная сделка с Ираном не соответствует поставленной цели, так как не может помешать Ирану стать ядерной державой, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, 19 апреля сообщает Associated Press.

Тиллерсон заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не намерена перепоручать решение вопросов, связанных с Ираном, будущей администрации.

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Госсекретарь сравнил действия Ирана с ситуацией, которая сложилась вокруг Северной Кореи. Тиллерсон добавил, что Иран может пойти по тому же пути, что и КНДР.

Напомним, ранее государственный департамент США сообщил Конгрессу, что Иран в настоящее время выполняет свои обязательства, предусмотренные ядерным соглашением 2015 года.

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Трамп поручил Совету национальной безопасности провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана на предмет соответствия его интересам Соединенных Штатов.

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Ядерная программа Ирана
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