Ташкент, 13 мая, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего государственного визита в Китай провел встречу с деловыми кругами этой страны, сообщает 13 мая пресс-служба президента Узбекистана.

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев на встрече с китайскими бизнесменами

«Речь шла о текущем состоянии и перспективах сотрудничества, приоритетных направлениях последовательного развития долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Китаем», — говорится в сообщении.

Мирзиёев отметил, что созданный в 2013 году узбекско-китайский промышленный парк высоких технологий — свободная экономическая зона «Джизак» является ярким примером сотрудничества.

«Здесь выпускаются мобильные телефоны, швейные машины, строительные материалы, солнечные коллекторы и другая конкурентоспособная продукция», отметил Мирзиёев.

«Бизнес-субъекты Китая участвуют и в деятельности множества новых промышленных производств Узбекистана», подчеркнул Мирзиёев.

Во время встречи президент подчеркнул, что Китай является одним из государств, наиболее активно инвестирующих в экономику Узбекистана.

«В нашей стране действуют свыше 700 компаний и предприятий с участием китайского капитала. Нас радует тот факт, что за минувшие годы китайские инвесторы вложили в экономику Узбекистана почти 8 миллиардов долларов», сказал Мирзиёев.

Как сообщает пресс-служба, на встрече рассмотрены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного, технического и энергетического сотрудничества, наращивания объемов двустороннего торгового оборота.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Китай в ходе визита Мирзиёева планируют подписать соглашения на общую сумму 20 миллиардов долларов. По предварительным данным, стороны подпишут около ста договоров. А 14−15 мая 2017 года в Пекине президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь».

Напомним, Китай является ведущим торговым партнером Узбекистана — в 2016 году товарооборот между странами составил $4,2 миллиарда.