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МИД Узбекистана: Без Китая невозможно решить ни одну мировую проблему

Политика

Узбекистан и Китай намерены развивать двусторонние отношения

Флаги Узбекистана и КНР
Иллюстрация: Uzreport.uz
Флаги Узбекистана и КНР

Ташкент, 24 апреля 2017, 13:07 — REGNUM  Без участия Китая сегодня невозможно решить ни одну актуальную проблему глобального масштаба, заявил 24 апреля журналистам первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Жавлон Вахабов.

«Узбекистан рассматривает Китай в качестве мощной мировой державы, обладающей существенным экономическим, научно-технологическим и интеллектуальным потенциалом. Китай сегодня играет ведущую роль локомотива мировой экономики и пользуется признанным высоким авторитетом», — подчеркнул Вахабов.

Говоря о предстоящем в середине мая государственном визите президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай, дипломат отметил, что основной целью является «обстоятельно обсудить текущее состояние узбекистанско-китайских отношений в сферах политики, торговли, инвестиций, гуманитарного сотрудничества, а также наметить новые перспективные планы по дальнейшему расширению и углублению нашего взаимодействия».

"Программой предстоящих переговоров запланированы встречи с высшим руководством КНР, руководителями ведущих китайских банков и компаний, организация совместного бизнес-форума, подписание большого пакета межправительственных и межведомственных соглашений в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях», — сообщил Вахабов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в мае 2017 года совершит государственный визит в Китай, где также примет участие в форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь» в Пекине.

Китай является ведущим торговым партнером Узбекистана, в 2016 году товарооборот между странами составил $4,2 миллиарда.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Узбекистана в мае посетит Китай с госвизитом

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