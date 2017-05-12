Лондон, 12 мая, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации (GAVI) заявили, что в наличии есть 300 тыс. доз вакцины от вируса Эбола на случай крупномасштабной вспышки заболевания, 12 мая сообщает Reuters.

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Напомним, вакцина от лихорадки Эбола, известная как rVSV-ZEBOV, была разработана фармацевтической компанией MSD (В США и Канаде известна как Merck & Co., Inc., Кенилворт, Нью-Джерси, США).

Результаты клинических испытаний, опубликованные в декабре 2016 года, показали высокую защиту от вируса Эбола.

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5 мая во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в Демократической Республике Конго умер пациент, у которого диагностировали вирус Эбола, вызывающий геморрагическую лихорадку. В 2013 году в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии от вируса Эбола погибли 11 тыс. 300 человек.