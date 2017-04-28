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ВОЗ: В Либерии возможно появление неизвестного доселе заболевания

Общество

Некоторые заболевшие просто падали замертво, их теле быстро разлагались

Монровия, 28 апреля 2017, 13:58 — REGNUM  

Власти Либерии принимают необходимые меры предосторожности, после того как в городе Гринвилл от неизвестной болезни скончалось несколько человек, заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Daily Observer.

По данным властей, вероятность присутствия вируса Эбола была исключена из списка возможных причин смерти. Как заявили местные жители, люди скончались от «от пищевого отравления» после посещения поминок. Расследованием обстоятельств случившегося занимается Национальная полиция Либерии.

«Тело человека, скончавшегося днем ранее, по некоторой информации, стало разлагаться в кратчайшие сроки», — заявил один очевидцев.

По поступающей из города информации, в Гринвилле наблюдается довольно тревожная ситуация. Медицинские работники вынуждены носить такую же защитную одежду, как и во время эпидемии Эбола.

По другой информации, некоторые из жертв падали замертво, тогда как сотрудникам полиции приходилось с помощью мегафонов предупреждать жителей города сообщать о всех случаях болезней в больницы, а не в церкви и святилища.

«Вчера ВОЗ получил доклад от структур Минздрава Либерии относительно ряда необъяснимых заболеваний и смертей в округе Синоэ, на юге Либерии», — заявил официальный представитель организации Тарик Жазаревич.

«По данным доклада, с понедельника [24 апреля] заболело 14 человек. Восемь из них скончались, шестеро находятся по-прежнему в больницах в серьезном состоянии», — добавил он, не указав на то, что могло стать причиной смерти.

Он подчеркнул, что образцы, взятые у погибших, были направлены в национальные лаборатории для проведения тестов. Образцы также были взяты у источников воды на предмет химического или бактериального заражения.

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