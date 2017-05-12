Вильнюс, 12 мая, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Литовской парламентской Комиссии по процедуре вотума недоверия сегодня, 12 мая, не удалось допросить члена Сейма Миндаугаса Бастиса, потому что, по словам председателя комиссии Агне Ширинскене, он отказался отвечать на вопросы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Кузнецов. Допрос Салавата. 1955

«Мы выслушали заявление члена Сейма Бастиса, и он отказался отвечать на вопросы комиссии, у него есть на это право, процесс позволяет ему не свидетельствовать против самого себя. Очень жаль, потому что у нас были вопросы, я также лично подготовила вопросы, но у нас не было возможности их задать. Когда лицо отказывается давать показания против себя, у нас нет никакого механизма, который позволил бы предпринять какие-то действия и заставить его говорить», — сказала Ширинскене.

Она сожалела о том, что Бастис не воспользовался возможностью развеять все сомнения касательно возникшей ситуации. По словам председателя, Бастис вновь заявил, что Ширинскене должна быть отстранена от должности главы, но комиссия во время голосования решила не отстранять ее.

На следующей неделе, 18 мая, комиссия намерена дискутировать о проекте выводов. «Мы проведем дискуссию. Члены Сейма, я считаю, представят свои предложения, замечания. Когда все обсудим, примем решение», — сказала Ширинскене.

Между тем Бастис заявил журналистам, что он комиссии все объяснил: «Я дал комиссии все подробные объяснения, и, согласно регламенту, я, как лицо, имел право отказаться отвечать на дополнительные вопросы, объясняя это тем, что дал все ответы». Он оценивает все происходящее как нападение и считает, что расследование проводится нетщательно.

Политик также еще раз подчеркнул, что не действовал против Литвы: «Миндаугас Бастис не действовал против Литовской Республики, Бастис честно служит Литовскому государству и гражданам Литвы. Я в этом ни капли не сомневаюсь и сейчас могу это сказать с чистой совестью». Он рассказал, что попросил комиссию, чтобы весь процесс, заседания были обнародованы: «Когда все будет обнародовано, тогда общество узнает, что происходило, как происходило и почему происходило».

Ширинскене сказала журналистам, что материал комиссии — ту часть, где нет государственной тайны — планируется обнародовать.

До 1 июня комиссия должна представить Сейму выводы, есть ли основание для проведения процедуры вотума недоверия в отношении Бастиса.

Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне, который проводил парламентское расследование, установил, что Бастис, поддерживая постоянные связи с представителями «Росатома» и представителями России, действовал против интересов Литвы, а его связи вызывают угрозу для национальной безопасности Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разгорелся крупный скандал вокруг в настоящий момент уже бывшего вице-спикера парламента Миндаугаса Бастиса. Его обвиняют в «измене Родине» из-за связей с представителями российской энергетической корпорации «Росатом». Якобы Бастис являлся посредником «Росатома» в Литве и якобы помогал компании в планах «привязать» Литву к энергетике России.

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