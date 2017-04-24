«Агент «Росатома» в Литве ждёт выводы Конституционного суда

Вильнюс, , 17:18 — REGNUM Член Сейма Литвы Миндаугас Бастис откажется от мандата народного избранника, если после начала процедуры вотума недоверия Конституционный суд признает, что он нарушил присягу и Конституцию. Об этом политик заявил новостному агентству BNS, комментируя призыв новоизбранного лидера социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса уйти, чтобы не наносить вред партии.

По словам Бастиса, хватает и того, что он остановил членство в партии, а высказанная Палуцкасом позиция — его личное мнение: «Я остановил свое членство в партии, Палуцкас, может, просто не знает этого. Если я остановил членство — то я его остановил, здесь нет места другим интерпретациям».

Напомним, политик хоть и остановил членство в партии, но остался членом правящей фракции социал-демократов.

Бастис отметил, что чувствует поддержку коллег по фракции. Он подчеркнул, что социал-демократы на голосовании воздержались или голосовали против выводов Комитета по национальной безопасности и обороне, в которых утверждается, что Бастис действовал против интересов Литвы, а его связи с работающими на Россию лицами вызывают угрозу для безопасности страны.

Палуцкас придерживается мнения, что Бастис должен отказаться от мандата: «Я сказал, что, по моему мнению, должен сделать Миндаугас, но каких-то отдельных обязательств, публичного линчевания или выяснения отношений точно не будет, потому что уже вся возможная информация представлена обществу. Он должен воспользоваться случаем и сейчас отказаться от мандата».

Сейчас в парламенте работает комиссия по процедуре вотума недоверия, она должна до 15 мая представить вывод, есть основание для вотума недоверия в отношении Бастиса или нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разгорелся крупный скандал вокруг в настоящий момент уже бывшего вице-спикера парламента Миндаугаса Бастиса. Его обвиняют в «измене Родине» из-за связей с представителями российской энергетической корпорации «Росатом». Якобы Бастис являлся посредником «Росатома» в Литве и якобы помогал компании в планах «привязать» Литву к энергетике России. В начале в проекте Балтийской АЭС в Калининградской области, затем — Белорусской АЭС, которую в настоящий момент строят в Островецком районе Белоруссии. Сам политик не отрицает своих знакомств с российскими энергетиками, но категорически не согласен с утверждениями, что отстаивал чьи-либо интересы, а круг знакомств объясняет своей работой и обязательствами по общению с самыми разными лицами, в том числе и россиянами. Однако в Литве в настоящий момент любое даже не просто сотрудничество, а общение или контакты с Россией приравнивается к деятельности, направленной против страны.

Читайте также:

Как из парламента Литвы изгоняли «друга российских разведчиков и «Росатома»"На войне как на войне»: спецслужбы Литвы охотились за «Росатомом