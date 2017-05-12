Минск, 12 мая, 2017, 13:19 — ИА Регнум. На 28,7% выросла валютная выручка Белоруссии за первый квартал 2017 года по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году, сообщают 12 мая «Белорусские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Согласно сообщению, в финансовом выражении валютная выручка республики составила $7,73 млрд за три месяца 2017 года.

Отмечается, что главной причиной роста стало повышение стоимостных объемов белорусского экспорта товаров, который увеличился в первом квартале 2017 года на 31% по сравнению с январем-мартом прошлого года и составил около $6 млрд.

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Также увеличился экспорт услуг, который составил $1,54 млрд в январе-марте 2017 года, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В целом, прогнозируется рост экспорта Белоруссии в 2017 году на 3,8%, в частности рост экспорта в Азербайджан — на 20%, в Китай — на 15%, в Нидерланды — на 10%, в Россию — на 5%.

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Напомним, с 2013 года в Белоруссии продолжает падать валютная выручка. Так, в 2013 году выручка упала с $50,6 млрд до $44 млрд, в 2014 году составила $43,1 млрд, в 2015 году — $33 млрд, а в 2016 году упала до $29 млрд.