Экспорт нефтепродуктов в Белоруссии упал на 46% в первом квартале 2017 года

Минск, , 15:46 — REGNUM Почти вдвое снизился экспорт нефтепродуктов в Белоруссии в первом квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года, сообщают 3 мая «Белорусские новости».

Согласно статистическим данным, почти 85% всего экспорта нефтепродуктов из Белоруссии поступило в Великобританию и Украину в первом квартале текущего года.

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Отмечается, что в январе-марте 2017 года Белоруссия экспортировала 2,56 млн тонн нефтепродуктов против 4,73 млн тонн за тот же период в 2016 году. Таким образом, экспорт нефтепродуктов упал на 46%.

В денежном выражении Белоруссия экспортировала нефтепродукты за три месяца 2017 года на $1,11 млрд, что на $67,1 млн меньше, чем в 2016 году за аналогичный период.

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Напомним, 1 мая Белоруссия во второй раз подряд снизила пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Перед этим правительство страны снижало пошлины на нефтяной экспорт 1 апреля 2017 года, приведя таможенную пошлину на экспорт сырой нефти к российскому значению — $88,9 за 1 тонну.

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