Ленинградская область, 12 мая, 2017, 13:15 — ИА Регнум. По итогам четырех месяцев 2017 года принято восемь заявок от жителей Ленинградской области для оформления документов на регистрацию «бесплатного дальневосточного гектара». Об этом сегодня, 12 мая, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росреестра по Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Первый этап распределения дальневосточной земли начался еще 1 июня 2016 года. Со временем в программу включили весь Дальневосточный федеральный округ, а затем и жителей всей России. Жители Ленинградской области получили возможность получить в безвозмездное пользование участок на Дальнем Востоке с 1 февраля 2017 года. Пока желание обрести «дальневосточный гектар» изъявили восемь жителей 47-го региона.

Напомним, что заявку на получение бесплатного гектара можно оформить удаленно через сайт «НаДальнийВосток.РФ». Заявления граждан также принимают сотрудники многофункциональных центров.

Кроме того, государство предусмотрело 35 мер поддержки для владельцев таких гектаров: гранты на фермерство, квоты на древесину для строительства дома, микрозаймы, лизинг агротехники и другие. На полученной земле можно построить жилье, организовать ферму, гостиницу или ресторан.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий расширить действие программы по «Дальневосточному гектару», позволив россиянам безвозмездно получать земельные участки не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и всей России.

По данным правительства РФ, в 2016 году своих хозяев нашли 12 тыс. гектаров, а всего поступило 82 тыс. заявлений от желающих стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке. Лидером ДФО по количеству выданных гектаров стал Хабаровский край, где жители России получили 4092 бесплатных участка.