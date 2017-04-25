Трутнев перечислил критерии освоенности «дальневосточного гектара»

Петропавловск-Камчатский, , 11:01 — REGNUM Выделенные гражданам на Дальнем Востоке земельные участки будут считаться освоенными при условии начала строительства на них какого-либо объекта, обработанности земли и наличия расходов. Об этом на встрече с камчатскими обладателями «дальневосточных гектаров» заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, перечисленные условия подтвердят, что земля действительно используется. При этом в отношении строительства объекта неважно, будет это жилое здание или туристическое. Допускается и незавершенное строительство — с объемом реализации не менее 50%, пояснил полпред.

Согласно второму условию, которое будет предъявляться к участкам для сельскохозяйственного использования, должно быть обработано как минимум 50% земли. Для прочих видов деятельности критерием будет финансовый принцип — доходы или расходы.

«Хотим предложить, чтобы расходы были за период не менее 50 тысяч рублей, весь период освоения. Ну и это, если по тому, что затратили, а если по тому, что вы уже получаете прибыль какую-то с участка, то где-то тоже колеблемся в интервале от 30 до 50 тысяч рублей за последний год», — пояснил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2017 года начался третий этап реализации программы о выделении гражданам РФ бесплатных участков на Дальнем Востоке. Соответствующий закон, вступивший в силу 1 июня 2016 года, позволяет получить участок, который может стать собственностью человека спустя пять лет, если будет освоен.

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