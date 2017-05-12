Москва, 12 мая, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Больше половины жителей России (55%) считают, что мотивом для переезда на работу в другой регион может служить высокая заработная плата. Таковы данные опроса, проведенного на портале «Работа в России», сообщили в Роструде.

Александр Дейнека. На просторах подмосковных строек (фрагмент). 1949

Причем 62% респондентов сообщили, что после переезда рассчитывают получать от 50 до 100 тысяч рублей, 16% — от 100 до 150 тысяч рублей. При этом в настоящий момент заработная плата большинства опрошенных (89%) составляет менее 50 тысяч рублей.

Кроме того, порядка 40% граждан отметили необходимость в «подъемных» для обустройства и средствах на аренду жилья для принятия положительного решения о переезде.

Опрос проведен в начале апреля на портале «Работа в России». В опросе приняли участие 3079 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие несколько лет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет поднят до уровня прожиточного минимума работающего. Он напомнил, что в 2016 году удалось дважды повысить МРОТ до 7,5 тыс. рублей, а с 1 июля 2017 года МРОТ будет повышен до 7,8 тыс. рублей.

Читайте также: МРОТ и прожиточный минимум: численность бедных растёт