МРОТ и прожиточный минимум: численность бедных растёт

Москва, , 17:44 — REGNUM



Заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о необходимости поднять в ближайшие годы уровень оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума выглядит сегодня не более как обещание. Пока же численность людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, за 2016 год увеличилось с 17 млн до 20 млн человек. Об этом заявил ИА REGNUM депутат Госдумы от Чувашии Олег Николаев, комментируя отчёт правительства перед парламентом.

«В своём отчёте Дмитрий Анатольевич Медведев пытался представить достаточно радужную картину действий правительства за прошлый год, акцентируя внимание прежде всего и в основном на положительных моментах действий правительства и некоторых достижениях. Справедливости ради стоит отметить: конечно, есть отдельные достижения, иначе и быть не может, когда проводится множество мероприятий в рамках более чем 40 государственных программ», — отметил депутат.

«Но вопросы, заданные премьеру и выступления руководителей фракций обнажили ряд проблем, имеющих системные проблемы в действиях правительства, продолжил парламентарий. — Это прежде всего падающие длительный период доходы населения, как следствие снижение покупательной способности, что в свою очередь напрямую влияет на потребительский спрос. Для справки: число людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума за 2016 год, увеличилось с 17 млн до 20 млн человек. Очевидно, что даже низкая относительно других периодов инфляция очень чувствительна именно для этой категории населения, так как основные затраты для них сконцентрированы на продовольственных товарах, услугах ЖКХ, лекарствах».

«В то же время минимальный размер оплаты труда значительно ниже прожиточного минимума, а в последнее время наметилась тенденция странным образом снижения стоимости потребительской корзины. В частности в Чувашии это произошло за счёт замещения мясных продуктов картофелем. Объяснений такого лукавого подхода к решению вопроса доведения доходов населения до необходимого уровня от премьера, к сожалению, не услышали. О чем сетовали в кулуарах в том числе депутаты от партии большинства», — подчеркнул справоросс Олег Николаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая сегодня, 19 апреля, в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства в 2016 году, Дмитрий Медведев сказал, что в ближайшие несколько лет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет поднят до уровня прожиточного минимума работающего. Он напомнил, что в 2016 году удалось дважды повысить МРОТ до 7,5 тыс. рублей, а с 1 июля текущего года МРОТ будет повышен до 7,8 тыс. рублей.

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