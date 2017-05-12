Магас, 12 мая, 2017, 08:20 — ИА Регнум. В Ингушетии сегодня ночью, 12 мая, произошло нападение на пост дорожно-патрульной службы. Около 01:00 двое бандитов обстреляли сотрудников полиции в городе Малгобек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Машина ДПС

При нападении был ранен один из полицейских. В ходе боестолкновения оба нападавших были нейтрализованы. В настоящее время устанавливаются их личности.

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В Ингушетии объявлен розыск 4 человек, подозреваемых в убийстве полицейских

Напомним, вооруженное нападение на полицейских было совершено в городе Малгобеке в ночь на 8 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, на улице Промышленной неизвестные лица обстреляли из автоматов автомобиль патрульного наряда ДПС и скрылись с места преступления. Доставленных в больницу двоих раненых полицейских спасти не удалось.

Четверо подозреваемых в нападении были объявлены в розыск. Трое из них зарегистрированы в Малгобекском районе: Бекхан Солтукиев из самого райцентра, Микаил Чербижев из села Вежарий Юрт и Магомед Бекбузаров из села Средние Ачалуки. Еще один подозреваемый Хасан Хациев зарегистрирован в станице Ассиновской Сунженского района Чечни.