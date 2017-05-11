Нью-Дели, 11 мая, 2017, 20:41 — ИА Регнум. За последние четыре месяца 24 человека погибли от вируса свиного гриппа H1N1 в индийском штате Керала, заявила министр здравоохранения штата Керала К.К. Шилайа, 11 мая сообщает Press Trust of India.

Свиная ферма

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«Государственные больницы хорошо оснащены для борьбы со вспышкой любого типа лихорадки. Государственные аптеки располагают необходимым количеством лекарств», — заявила Шилайа.

«В этом году наблюдается увеличение случаев заболеваний H1N1 в южных штатах … в штате Керала вспышка заболевания также начала распространяться», — добавила министр здравоохранения.

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Напомним, в текущем месяце в штате Керала от вируса H1N1 погибли семь человек. В марте правительство штата Керала направило в общей сложности $113 тыс. для борьбы с вирусными заболеваниями, включая H1N1.