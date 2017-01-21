В Барнауле ввели карантин из-за свиного и гонконгского гриппа

Эпидемический порог по ОРВИ в столице Алтайского края превышен в 1,5 раза

Барнаул, , 10:48 — REGNUM В Барнауле ввели карантин из-за ОРВИ. По этой причине во всех детских садах, школах, техникумах, вузах, больницах и поликлиниках города действует масочный режим. В школах и детских садах отменили все массовые мероприятия, но уроки пока идут. Как сообщает программа «Вести» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора, в основном циркулируют вирусы свиного и гонконгского гриппа.

Всего за последнюю неделю в Алтайском крае зарегистрировано 19,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппа, что на 35% выше эпидемического порога. В Барнауле зарегистрировано более 9,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 56% выше эпидемического порога по совокупному населению.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в регионе регистрировалось 19,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Превышение эпидемического порога среди совокупного населения составляло 9%.

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