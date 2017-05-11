Санкт-Петербург, 11 мая, 2017, 16:34 — ИА Регнум. В полдень 12 мая, на сороковой день со дня гибели людей в результате теракта в петербургском метрополитене, у станции метро «Технологический институт» пройдет панихида по погибшим и умершим от ран. Богослужение совершат священники Свято-Троицкого Измайловского собора, ближайшего к месту трагедии храма. Об этом сегодня, 11 мая, ИА REGNUM сообщили в Санкт-Петербургской митрополии.

Цветы в метро Петербурга

«Помолиться об упокоении невинноубиенных жертв взрыва в метро приглашаются родственники и близкие погибших, а также все неравнодушные жители Санкт-Петербурга», — отметили в митрополии.

Заупокойные богослужения в течение нескольких дней после трагедии прошли во многих епархиях РПЦ. Патриарх Кирилл возглавил панихиду в московском Храме Христа Спасителя 4 апреля, а позднее, во время своего визита в Санкт-Петербург 30 апреля, помолился о погибших на месте стихийного народного мемориала у станции метро «Технологический институт».

«По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия во всех храмах и монастырях Санкт-Петербурга погибших при взрыве в метро поминали вплоть до сорокового дня», — отметили в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

Напомним, днём 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошёл взрыв. В результате теракта сразу погибли 13 человек и сам предполагаемый террорист. Позже еще двое раненых скончались в больницах.

В больницах Петербурга до настоящего времени остаются пятеро пострадавших при взрыве в метро. На амбулаторное лечение выписаны 76 человек.

Читайте также: Петербуржцы вновь несут цветы к метро, вспоминая жертв апрельского теракта

По данным следствия, бомбу привёл в действие террорист-смертник Акбаржон Джалилов. В разных регионах РФ задержаны 10 выходцев из Средней Азии по подозрению в соучастии в теракте. Троим из десяти подозреваемых сегодня, 11 мая, было предъявлено обвинение.