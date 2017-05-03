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Петербуржцы вновь несут цветы к метро, вспоминая жертв апрельского теракта

Общество

Спустя месяц после взрыва горожане возлагают цветы к станции метро «Технологический институт»

Цветы у станции «Технологический институт»
Карина Саввина © ИА REGNUM
Цветы у станции «Технологический институт»

Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 16:46 — REGNUM  Жители и гости Санкт-Петербурга сегодня вновь вспоминают жертв теракта в петербургском метрополитене. Спустя ровно месяц после взрыва между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербуржцы несут к вестибюлю последней цветы и зажигают свечи.

Именно на эту станцию днем 3 апреля прибыл взорванный поезд, и отсюда шла эвакуация раненых и тел погибших пассажиров.

Сразу после террористической атаки, унесшей жизни 15 невинных жертв, у «Сенной» и «Техноложки» образовались стихийные народные мемориалы. Сейчас цветы с платформ метро убрали, но о трагедии напоминают охапки свежих гвоздик у входа в вестибюль «Технологического института».

Как сообщили ранее городские власти, по состоянию на вечер 2 мая в больницах оставалось 13 пострадавших при взрыве в метро. В состоянии средней тяжести — один человек, в удовлетворительном состоянии — 12 человек. За месяц на амбулаторное лечение выписаны 68 пострадавших.

Напомним, по версии следствия, взрывное устройство в вагоне метро привел в действие террорист-смертник Акбаржон Джалилов. В тот же день на станции «Площадь Восстания» была обнаружена еще одна бомба. Её удалось обезвредить. По данным следствия, ее также пронес в метро Джалилов.

По подозрению в причастности к теракту арестованы и находятся под следствием 10 выходцев из Средней Азии. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта, но его имя пока не называется.

Читайте ранее в этом сюжете: Спустя месяц после теракта в метро в больницах Петербурга — 13 пострадавших

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