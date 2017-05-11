Пекин, 11 мая, 2017, 16:58 — ИА Регнум. За первые пять дней с начала «уборки» рабочие и добровольцы собрали четыре тонны мусора на северном участке Эвереста, расположенном на территории Китая, 11 мая сообщает Синьхуа.

Luca Galuzzi (Lucag) Эверест

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Местные власти Тибетского автономного района создали станции для сортировки, переработки и выгрузки мусора, который включает в себя банки, пластиковые пакеты, оборудование для печей, палатки, кислородные баллоны и другое альпинистское оборудование.

«Уборка», начавшаяся 6 мая, продлится девять дней. Будут очищены маршруты и места для разбивки лагеря на высоте от 5 тыс. 200 до 6 тыс. 500 метров.

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Напомним, высочайшая вершина Земли расположена на территории КНР и Непала. Каждый год около 60 тыс. альпинистов и экскурсоводов посещают северный участок Эвереста, расположенный на территории Китая, где вершина носит тибетское название Джомолунгма.