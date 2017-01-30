Гражданин КНР скончался во время покорения Эвереста

Катманду, , 11:26 — REGNUM Посольство КНР в Непале подтвердило информацию о гибели туриста из КНР во время восхождения на высочайший пик мира г. Эверест. 51-летний мужчина скончался в результате тяжелейшей высотной гипоксии, также известной как «высотная болезнь».

По информации непальских спасателей, гражданин КНР был экстренно эвакуирован с помощью вертолета с высоты 5,164 метра над уровнем моря. Мужчина был доставлен в больницу в Луклу, однако врачи не смогли спасти туриста, пишет «Синьхуа».

В больнице подтвердили, что смерть иностранца произошла из-за высотной гипоксии вечером 29 января. Гражданин КНР начал свой поход к вершине Эвереста 23 января в компании двух туристов из КНР и местных проводников. Вскоре после инцидента остальные члены группы продолжили свой поход к вершине.

По данным Государственного бюро туризма Непала, ежегодно подножье Эвереста посещает около 10 тыс. туристов из КНР, США, Великобритании, Канады, Японии и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ноябре 2016 г. геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 5,4 в районе горы Эверест.

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