Ростов-на-Дону, 11 мая, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Около 1,5 млн рублей получил персонал обанкротившейся угледобывающей компании «Кингкоул». Средства на погашение задолженности вновь направила ОАО «Региональная корпорация развития» в качестве материальной помощи. Об этом ИА REGNUM проинформировали 11 мая в правительстве Ростовской области.

‪‪donland.ru‬ Шахтеры

Так, 10 мая деньги получили 26 работников сервисного предприятия ООО «Империя чистоты» на общую сумму около 600 тыс. рублей. Первые перечисления в адрес персонала начались 5 мая. В первый день единовременные выплаты получили 36 человек на общую сумму 828 тыс. рублей.

Напомним, апрельский транш горнякам был выплачен в короткие сроки — буквально за неделю на счета шахтёров поступило 47,3 млн рублей. Всего же угольщикам группы предприятий ООО «Кингкоул» в счёт погашения долгов по зарплате с августа 2016 года перечислено 266,3 млн рублей. Общий долг перед шахтёрами за 2015−2016 годы был накоплен в размере 320 млн рублей.

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На эти цели корпорация направляет заемные средства. О реализации имущества угледобывающей компании пока не сообщается. Майский транш пока ещё в стадии подготовки, проводится сверка поименного списка выплат и счетов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, погасить задолженность перед шахтерами власти Ростовской области планируют ‪до 1 июля 2017 года‬. Ежемесячно на эти цели выделяется по 50 млн рублей.

Между тем, бывший гендиректор обанкротившейся компании Владимир Пожидаев, который довел ситуацию на предприятии до критической, осуждён. Судом ему назначено пять лет колонии общего режима. Также ему вменён штраф в размере 350 тыс. рублей.

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