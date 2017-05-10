Ташкент, 10 мая, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Узбекистан и Китай планируют подписать соглашения на общую сумму 20 миллиардов долларов — об этом 10 мая заявил журналистам руководитель пресс-службы президента Узбекистана Асад Ходжаев.

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Документы будут подписаны в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китай 11−13 мая, уточнил пресс-секретарь.

«По предварительным данным стороны подпишут около 100 договоров на сумму 20 миллиардов долларов», — отметил Ходжаев.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 11−13 мая 2017 года посетит Китай с государственным визитом.

Программой визита предусмотрена встреча Шавката Мирзиёева с представителями ведущих китайских компаний и фирм, на которой будут рассмотрены возможности совместной реализации в Узбекистане взаимовыгодных проектов с использованием современных технологий.

14−15 мая 2017 года в Пекине президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь».

Напомним, Китай является ведущим торговым партнером Узбекистана — в 2016 году товарооборот между странами составил $4,2 миллиарда.