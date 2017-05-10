Москва, 10 мая, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) при анализе закупки на проведение строительства перегонных тоннелей на двух участках третьего пересадочного контура московского метрополитена: станция «Хорошевская» — станция «Можайская» и станция «Проспект Вернадского» — станция «Можайская» — выявили новую «серую» схему. Обнаруженные при проведении закупок манипуляции могут нанести ущерб более чем в 7,5 млрд рублей бюджету Москвы. Об этом 10 мая сообщает сайт общественного движения.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Московский метрополитен

«К нам обратились участники торгов с просьбой провести анализ открытого конкурса, объявленного в марте 2017 г. с начальной (максимальной) ценой контракта 69,8 млрд руб. Согласно сведениям заявителей, данный конкурс предназначался другой компании. По довольно странному стечению обстоятельств впоследствии конкурс был признан несостоявшимся. Заказчик — АО «МОСИНЖПРОЕКТ» (организация, собственником которой на 100% является Департамент строительства города Москвы) — отклонил две заявки, а с единственным участником, допущенным до торгов, заключать договор не стал», — отметил член регионального штаба ОНФ в Москве Илья Свиридов.

Заявки на участие в конкурсе поступили от трех компаний: ООО «СК «УС-620» с ценовым предложением 67,7 млрд руб., АО «Объединение «ИНГЕОКОМ» (62,1 млрд руб.), а также дочерняя компания заказчика ООО «МИП-Строй №1» с ценовым предложением 68 млрд руб.

«Понятно, что уже сам факт того, что в торгах участвует «дочка» заказчика, вызывал серьезные сомнения в прозрачности закупки. Поэтому мы заранее, еще на стадии проведения конкурса, обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проконтролировать ход данных торгов. И наши опасения оказались не напрасными», — добавил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

В результате общественники пришли к выводу о том, что компания «ИНГЕОКОМ», давшая самое низкое ценовое предложение, видимо, не планировалась заказчиком как победитель конкурса. В итоге заявки двух других участников были отклонены, в том числе по таким причинам, как истечение срока приказа о назначении на должность генерального директора и отсутствие нотариально заверенной выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. А с единственным участником, допущенным к торгам, договор заключать не стали. Заказчик и тут поступил формально, так как согласно положению о закупках он вправе (однако — не обязан) передать проект договора единственному участнику.

«В итоге получилось так, что данный конкурс не состоялся, а договор с единственным допущенным участником не заключен по немотивированным причинам. Говоря проще, «победитель проиграл». Напомню, что речь здесь идет о миллиардах бюджетных рублей, выделенных на строительство объектов транспортной инфраструктуры столицы, а заказчик умышленно не использовал возможность сэкономить более 7,5 млрд рублей», — заключил Гетта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регулярные сообщения УФАС по городу Москве, о новых и новых картельных сговорах на электронных торгах, которые приводят к перерасходу средств столичного бюджета. Тем не менее не мешают городским властям, публиковать отчеты о том, какой экономии удается добиваться за счет созданной в Москве уникальной системы закупок. Так по отчету ГБУ «ГАУИ» и ГАУ «Мосгосэкспертиза», только за период с января по март 2017 года на закупках для нужд города удалось сэкономить 5, 2 млрд бюджетных рублей

К такой экономии, по словам главы ДГИ Москвы Владимира Ефимова, привело что: «Сегодня в Москве создана одна из самых эффективных в стране система государственных закупок, которая охватывает все этапы закупочного цикла, включая обоснование целесообразности закупок, стандартизацию документации, проведение открытых конкурсов, контроль исполнения контрактов. Одним из важнейших элементов этой системы является комплексная экспертиза начальных цен госзакупок, позволяющая гарантировать максимально допустимое снижение цены в интересах города».

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