Лондон, 10 мая, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса в ближайшие недели могут принять решение об «усилении присутствия» в Афганистане на несколько тысяч человек. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся в Лондоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

«На встрече в мае мы (страны НАТО) продолжим обсуждать, как мы можем усилить нашу коллективную безопасность…, — сказал Столтенберг. — Мы получили запрос от нашего военного руководства усилить наше присутствие в Афганистане на несколько тысяч человек».

По его словам, страны Североатлантического альянса примут решение по данному вопросу в течение ближайших нескольких недель. При этом Столтенберг добавил, что возврата к боевой миссии в Афганистане не будет, она продолжит быть «тренировочной и вспомогательной».

8 мая газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных советников Дональда Трампа сообщила, что администрация президента США предложила главе Белого дома коренным образом поменять стратегию присутствия в Афганистане, увеличив размещенную там группировку войск и предоставив ей большие полномочия.

Согласно предложенной стратегии, Пентагон будет устанавливать численность воинского контингента в Афганистане. Кроме того, военные получат гораздо более широкие полномочия, в том числе возможность совершения авиаударов по позициям боевиков.

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