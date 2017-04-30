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Афганские банды — результат 16-летний оккупации этой страны США

Политика

США готовят специальную программу для Афганистана

Пентагон влип
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Пентагон влип

Кабул, 30 апреля 2017, 04:04 — REGNUM  Американские военные пытаются обвинить Россию в поддержке движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С этими абсурдными обвинениями неоднократно приходилось сталкиваться на протяжении последнего времени. Что это может означать и какова внутренняя подоплека афганских событий, разбирает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

22 апреля боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была произведена атака на военную базу афганской национальной армии в Мазари-Шарифе, столице провинции Балх. Эта атака была охарактеризована экспертами как самая эффективна из всех предпринятых террористами за 16 лет проводимой американцами войны против исламистских формирований в Афганистане.

В высказываниях официальных лиц Кабула сразу зазвучали предположения о международной помощи террористам как причине их удачного нападения. Эти расплывчатые формулировки были сфокусированы в речах американских военных как прямые обвинения в адрес Москвы. Вплоть до того, что командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон стал рассказывать, что «США продолжают получать сообщения об оказании этой помощи», и обвинил Россию «в легитимизации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В действительности те 20 основных и неизвестно сколько еще мелких отрядов террористов, действующих на территории Афганистана, являются ярким результатом, демонстрирующим «эффективность» странной войны с террором, ведущейся США в этом регионе. Кто же может быть действительно ответствен за разрастание исламистской угрозы?

Читайте подробности в статье: Кто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?

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