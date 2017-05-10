Сеул, 10 мая, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи намерены решать вопрос о размещении на территории страны системы ПРО США THAAD в тесном взаимодействии с Вашингтоном и Пекином. Об этом, как передает RT, сказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе церемонии инаугурации.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

«Я проведу серьезные переговоры с США и Китаем по урегулированию проблемы THAAD», — заявил избранный глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наземная система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. В Госдепе США ранее заявляли, что Вашингтон изучает вариант размещения ПРО THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе.

В свою очередь, МИД Китая отмечал, что размещение ПРО THAAD в Южной Корее не будет способствовать разрешению конфликта с Северной Кореей, а лишь приведет к его эскалации.

Читайте также: Южная Корея протестует против THAAD — Associated Press

Читайте также: Президент Южной Кореи объявил о готовности посетить КНДР