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Южная Корея протестует против THAAD — Associated Press

Политика

Уезд Сонджу охвачен акциями протеста

Сеул, 3 мая 2017, 06:08 — REGNUM  В южнокорейском уезде Сонджу проходит сразу несколько акций протеста против размещения американской системы ПРО THAAD в стране, передает Associated Press.

Жители Сесонгри и других деревень устроили сидячую забастовку на шоссе, по которому движется военная техника на полигон, где устанавливается система THAAD. Вдоль шоссе развешаны баннеры «Немедленно выведите незаконную THAAD» и «Остановим милитаризм США».

«Как-то неожиданно Сонджу стал фронтом, — пояснил журналистам один из местных жителей. — Воины сегодня не просто сражаются с оружием. Ракеты будут лететь и куда они будут стремиться в первую очередь? Сюда, где установлен радар THAAD».

Также размещение THAAD начинает вызывать сомнение и у городских жителей — особенно после того, как президент США Дональд Трамп оценил стоимость размещения ракет для Южной Кореи в $1 млрд. Представители оппозиции, которые намерены прийти к власти на предстоящихвыборах, уже заявили о необходимости пересмотра договора c Соединенными Штатами.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — система противоракетной обороны армии США, которая предназначена для противодействия баллистическим ракетам ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

О начале развертывания в Южной Корее системы противоракетного комплекса THAAD было заявлено военными США в начале марта, после очередных ракетных испытаний КНДР. Первые элементы системы прибыли в Сеул 7 марта, в настоящий момент ключевые элементы системы введены в строй.

Минобороны Китая уже обращалось к Южной Корее с призывом отказаться от размещения американской системы ПРО на своей территории и вернуться к переговорам с Северной Кореей. 2 мая МИД КНР заявил, что «будет вынужден принять соответствующие меры для защиты национальных интересов Китая».

Читайте ранее в этом сюжете: Пекин потребовал от Вашингтона приостановить размещение THAAD в Корее

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Размещение THAAD в Южной Корее
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