Ташкент, 10 мая, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 11−13 мая 2017 года посетит Китай с государственным визитом, сообщает МИД Узбекистана.

Darakchi.uz Турция и Узбекистан

В ходе визита запланированы встречи с Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и другими руководителями страны.

На встречах будут обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений и долгосрочного партнерства между Узбекистаном и КНР, говорится в сообщении. Стороны также обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана, программой визита предусмотрена встреча Шавката Мирзиёева с представителями ведущих китайских компаний и фирм, на которой будут рассмотрены возможности совместной реализации в Узбекистане взаимовыгодных проектов с использованием современных технологий.

По итогам переговоров на высшем уровне планируется принятие Совместного заявления, подписание ряда межправительственных, межведомственных и других документов, направленных на углубление узбекистанско-китайских связей в различных сферах. Кроме того, ожидается также заключение представителями деловых кругов двух стран пакета контрактов и соглашений торгово-экономического, инвестиционного и финансового характера.

14−15 мая 2017 года в Пекине президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев также примет участие в международном форуме «Один пояс, один путь».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Китай является ведущим торговым партнером Узбекистана — в 2016 году товарооборот между странами составил $4,2 миллиарда.