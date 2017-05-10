Хабаровск, 10 мая, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Хабаровские пожарные за последние сутки потушили 17 палов сухой растительности. В крае действует 3 лесных пожара общей площадью 26 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Рослесхозе.

skeeze Огонь в лесу

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По данным космического мониторинга, в 5 районах Хабаровского края зарегистрированы палы сухой растительности. Все термоточки ликвидированы.

С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам, на всей территории края, кроме северной части северных районов.

По данным Рослесхоза, на 10 мая прогнозируется 3-й класс пожарной опасности на территории Бикинского, Вяземского, Амурского, Хабаровского, Комсомольского, Верхнебуреинского, Нанайского, Солнечного районов и района имени Лазо; 2-й класс — Советско-Гаванского района и района имени Полины Осипенко.

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В регионе в настоящее время действуют 3 лесных пожара — все в районе имени Лазо. На тушении задействованы 40 специалистов и 10 единиц техники.

9 мая пожарные смогли ликвидировать 2 лесных пожара в Верхнебуреинском районе, наиболее крупный из них действовал вблизи населенного пункта Усть-Ургал, на площади 106 гектаров.

В 14 районах края введен особый противопожарный режим. Он предусматривает повышенные меры противопожарной безопасности, в числе которых — запрет на посещение гражданами лесов.

С начала пожароопасного периода в Хабаровском крае произошел 91 лесной пожар на площади 6041 гектар.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Хабаровского управления охраны и защиты лесного фонда Хабаровского края, в подавляющем большинстве виновными в пожарах в лесу становятся местные жители. Все пожары фиксируются вблизи населенных пунктов.