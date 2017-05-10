Бухарест, 10 мая, 2017, 08:03 — ИА Регнум. В Румынии прошла вторая фаза многонациональных военно-морских учений «Платинум Игл — 2017−2» при участии ВМС Украины, сообщает 9 мая пресс-служба ВМС ВСУ в соцсети Facebook.

Www.defense.gov Солдаты на военных учениях в Румынии. 2017

Согласно сообщению, учения длились две недели на румынском военном полигоне Бабадаг. Во время учений военнослужащие ВМС разных стран отрабатывали совместные действия «в соответствии со стандартами НАТО», в частности проведение оборонительных и наступательных операций, основы тактики, рейдовые действия и совместное патрулирование.

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Ранее на румынском учебном полигоне Смардан в феврале-марте 2017 года прошла первая фаза военных многонациональных учений.

Напомним, ВСУ планируют в 2017 году принять участие в нескольких международных военных учениях, как на территории Украины, так и за ее пределами. Предполагается, что будут задействованы до 12,5 тыс. военнослужащих ВСУ в учениях на Украине и до 7,5 тыс. военнослужащих — на территории стран-партнеров.

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Одними из ключевых для Украины являются украино-американские военные учения «Sea Breeze — 2017», запланированные на июль текущего года. Учения пройдут в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.