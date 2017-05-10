Южно-Сахалинск, 10 мая, 2017, 07:25 — ИА Регнум. На Сахалине богатые богатеют, бедные беднеют, почти половина всех денежных доходов населения островного региона приходится на 20% жителей, 1,4% имеют доход менее 7 тыс. рублей в месяц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

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По данным Сахалинстата, пропасть между богатыми и бедными в островном регионе велика и продолжает расти. Так, 47,1% денежных доходов региона сосредоточили в своих руках 20% островитян. Доходы сахалинских бедняков меньше доходов богачей в 16 раз. Если верить статистике, то количество бедняков в регионе по сравнению с 2016 годом уменьшилось, правда, незначительно — всего на 2,1 тыс. человек. Таковых в области, где всего населения осталось менее 500 тыс. человек, насчитывается 46,1 тыс. Впрочем, по данным все того же Сахалинстата, ежегодно Сахалин и Курилы покидает 22,5 тыс. человек. Вполне возможно, что те 2,2 тысячи островитян, на которых статисты уменьшили число бедняков, попросту покинули острова и уехали на материк в поисках лучшей доли.

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Из 82 регионов России Сахалинская область занимает 9 место по уровню бедности. Прожиточный минимум в островном регионе составил 13 887 рублей, при том, что продуктовая корзина на островах — одна из самых дорогих в ДФО.

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Как сообщало ИА REGNUM, социальное неравенство на Сахалине, хронический недостаток средств на самое необходимое, включая полноценное питание для детей, вынудили региональные власти пойти на крайние меры: 17 тысяч малоимущих семей будут кормить бесплатно, выделяя продовольственные наборы стоимостью 2,5 тыс. рублей. Правда — всего один раз в квартал, между тем, есть дети хотят ежедневно, да и 2,5 тыс. рублей раз в три месяца вряд ли спасут от голода. Отмена региональным парламентом существовавших ранее выплат на полноценное питание детям и беременным, вызвала протесты среди малообеспеченных граждан Сахалина и Курил и среди части областных парламентариев. В частности, депутат Облдумы Галина Подойникова назвала решение вредительством и заявила, что островные власти, на фоне колоссального оттока населения из региона делают все, чтобы этот отток увеличился.