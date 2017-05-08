Лондон, 8 мая, 2017, 22:52 — ИА Регнум. «Результат брексит-бума — новый рекорд Великобритании по числу миллиардеров. Теперь из в стране стало 134. Год назад их было на 14 меньше. Первой тысяче списка богачей Альбиона (отдельных лиц или семей) принадлежит 658 млрд £ (год назад — 575 млрд). Прогноз, что голосование за брексит ввергнет экономику в новый кризис не оправдался», — резюмирует издание.

Диего Ривера. Ночь богатых (фрагмент). 1928

Возглавляют список индийские бизнесмены Шричанд и Гопичанд Хиндуджа, состояние которых достигло 16,2 млрд £ (на 3,2 млрд больше чем год назад). 15 лет назад в Британии был зарегистрирован всего 21 миллиардер.

Читайте также: Плата за Brexit: аппетит ЕC растет

«В то время как многие из нас беспокоились о результатах референдума в ЕС, самые богатые люди Великобритании просто сохраняли спокойствие и продолжали делать миллиарды», — сказал Роберт Уоттс, составитель списка The Sunday Times.

По меньшей мере 28 из первой сотни списка богачей спонсируют Консервативную партию или отдельных ее политиков, согласно отчетам Избирательной комиссии. Среди них Дэвид и Саймон Рубен, третьи в списке, на чьем содержании находится Борис Джонсон.

Совокупное богатство всех доноров консерваторов, вошедших Топ-100, составляет £ 102 млрд.

«Тот факт, что почти треть из 100 самых богатых людей Великобритании дали деньги тори, говорит вам все, что вам нужно знать о том, в чем заключается приоритет Терезы Мэй, — делает вывод газета. — На словах она утверждает, что обеспокоена интересами за трудящихся, но на деле она обязана миллиардерам, которые финансируют ее вечеринку».

Самая многочисленная группа миллиардеров проживает в США — 445. В Китае 284, Британии 134, Индии 76, Германии 74, России 63, Швейцарии 55, Франции 48.