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Плата за Brexit: аппетит ЕC растет

Экономика

Процесс подготовки переговоров по условиям выхода Великобритании из Евросоюза развивается в полном соответствии с пословицей «аппетит приходит во время еды», сообщает испанское электронное издание El Economista

Брексит
Petr Kratochvil
Брексит

Лондон, 3 мая 2017, 14:54 — REGNUM  

«Сегодня в Брюсселе должна состояться новая встреча глав государств-членов ЕС с британским премьером Терезой Мэй, — сообщает информационно-аналитический портал. — По просочившейся из источников в правительстве Европейского Сообщества информации, «Содружество 27» уже не устраивает обсуждавшийся ранее в СМИ (но не на официальном уровне) размер компенсации, которую Альбион должен выплатить ЕС за выход из него. 60 миллиардов евро превратились в 100 миллиардов по настоянию Германии и Франции».

Как подчеркивают аналитики британской деловой газеты Financial Times, «Германия и Франция акцентируют свое внимание на проблемах, которые принесет брексит сельскохозяйственному сектору экономики Сообщества».

FT указывает на то, что «Лондон, согласно требованиям Брюсселя, должен согласиться на 100 миллиардов, и это — только для того, чтобы начать переговоры об условиях выхода, которые стартуют не раньше 9 июня (после досрочных всеобщих выборов в Великобритании, назначенных на 8 июня — прим. ИА REGNUM ).

«Хотя озвученная анонимными источниками через СМИ цифра отступных еще не объявлена официально, министр по брекситу Дэвид Дэвис уже поспешил заявить, что Лондо такие деньги платить не будет», а тем более соглашаться на какие-то финансовые траты до начала переговорного процесса», — подчеркивает испанское издание.

«Сначала в прессе фигурировала сумма в 50 миллиардов, потом 60, теперь — 100. Откуда что берется, на чем основывается? — цитирует El Economista британского министра. — Мы будем платить все, о чем договоримся, но требовать с нас подписывать какие-то обязательства, непонятно, на чем основанные… Это нереально».

Испанское издание напоминает, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже признавался, что Тереза Мэй — «очень жесткая женщина и переубедить ее будет неимоверно трудно».

Читайте ранее в этом сюжете: Brexit: пир европейских хищников

Читайте развитие сюжета: «По закону» или «по понятиям»: как Великобритания уходит из ЕС

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